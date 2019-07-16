خطوة جريئة للصين لغزو الأسواق الأوروبية

متابعات-علا خطاب
يبدو أن عملاق الاتصالات الصيني، هواوي، لن يتوقف أمام قرارت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي كبدته خسائر فادحة مؤخراً .
وأعلنت ” هواوي ” أنها ستستثمر 3.1 مليار دولار بالسوق الإيطالي وتوفر 3000 وظيفة ضاربة بعرض الحائط التهديدات الأمريكية إثر مزاعم مخاوف أمنية .
وقال المدير العام لهواوي فرع إيطاليا توماس مياو في مؤتمر صحفي بميلانو أمس الاثنين:خلال السنوات المقبلة سنستثمر في إيطاليا 1،9 مليار دولار للحصول على معدات، و1،2 مليار دولار في عمليات وتسويق، و52 مليون دولار في الأبحاث والتطوير .
من ناحية أخرى ، كشفت صحيفة ” وول ستريت جورنال ” عن أن هواوي ستلغي مئات الوظائف في الولايات المتحدة من أصل 850 موظفا لديها هناك .
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