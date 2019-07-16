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مسن يغتصب فتاة ويجبرها على الأفلام الإباحية

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اغتصاب طفلة
اغتصاب طفلة

أحمد الشربينى

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أقدم مسن على هتك واغتصاب فتاة في منطقة رأس الخيمة بالإمارات، وهددها بالقتل فى حال إخبار أهلها بالواقعة.

وأمام محكمة جنايات رأس الخيمة أنكر المتهم الوقائع المسنودة إليه، قائلًا إن هذه الطفلة ابنتى ولا يمكن فعل هذه الواقعة.

وتساءل المتهم "لماذا قدمت أسرة الطفلة شكوى ضدي بعد مرور أربع سنوات على الاتهامات المسندة؟"، مضيفًا أنه رجل مسن ولا يمكنه ارتكاب هذه الأفعال.

وتضمنت أوراق القضية أن الطفلة تبلغ من العمر 13 سنة، ودونت تفاصيل الواقعة فى ورقة بعدما طلبت الاخصائية الاجتماعية في المدرسة من الطالبات كتابة قصة عن حياتهن الاجتماعية ومواقف تعرضن لها، حيث كتبت الطفلة أن منزل أسرتها تعرض للحريق بشكل كامل قبل أربع عندما كان عمرها تسع سنوات وأصيبت والدتها بحروق في مختلف أنحاء جسدها، وطلب جارهم من والدها السكن لديه في المنزل بسبب تضرر منزلهم من الحريق.

وذكرت الطفلة فى روايتها أن صاحب المنزل تحرش بها وأنزل سروالها وحاول هتك عرضها، وعرض عليها مقاطع اباحية وهددها بذبحها فى حال إبلاغ أحدًا من الأسرة، حيث تفاجئت الاخصائية الاجتماعية بمحتوى القصة وقامت على الفور بإبلاغ والد الطفلة الذي قام بدوره بتقديم بلاغ للجهات المختصة ضد المتهم.


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