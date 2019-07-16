بحضور الرئيس.. تخريج دفعة جديدة بمعهد ضباط الصف المعلمين

16 يوليه 2019 - 10:59 ص

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تخرج الدفعة 157 من طلاب معهد ضباط الصف المعلمين دفعة الشهيد البطل أحمد محمد عبد العظيم.



واستعرض الخريجون مهاراتهم في فنون الاشتباك والدفاع عن النفس والسيطرة على الخصم وعبور الموانع المختلفة ومهارات الكاراتيه والكونغ فو والملاكمة أظهرت مدى ما يتمتعون به من قوة بدنية ومهارة عالية تؤهلهم لتنفيذ كل المهام في مختلف الظروف.



يذكر أن معهد ضباط الصف المعلمين أنشئ عام 1954 في مدينة منقباد في محافظة أسيوط، وتم نقله في معسكر عرابى بالتل الكبير في 1955.

كما شهد المعهد عدة تطويرات، حيث كان يسمى من قبل مدرسة ضباط الصف، وبعد تطويره عام 2012 - 2013 أصبح يسمى بمعهد ضباط الصف المعلمين.

