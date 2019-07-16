تطور سريع بمياه الخليج.. قارب مفخخ بطريق مدمرة بريطانية

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قارب مفخخ

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بعد اكتشاف "قارب مفخخ" إيراني في طريقها، أعلنت سفينة حربية بريطانية تتجه صوب الخليج العربي، حالة التأهب القصوى.

وبحسب صحيفة "دايلي ميرور" البريطانية، فقد كان بإمكان القارب الإيراني المفخخ غير المأهول والمعبأ بالمتفجرات إحداث ثقب في هيكل المدمرة دنكان.

وأضافت الصحيفة أن "القوات السعودية التي كانت على مقربة من السفينة الملكية دنكان، في مياه البحر الأحمر، رصدت القارب التفجيري الإيراني الذي يتم التحكم فيه عن بعد".

وذكرت مصادر "دايلي ميرور" أيضا أن القارب الإيراني المفخخ، الذي يمكن توجيهه من على بعد أربعة أميال، نشره الحوثيون المدعمون من إيران.

وتبحر المدمرة دنكان عبر قناة السويس ستنشر في الخليج لتحل محل السفينة الحربية مونتروز، لتحافظ على وجود مستمر هناك في وقت يتسم بالتوتر الشديد في المنطقة.

وكان الضابط السابق في البحرية  قد حذّر سايمون وارينغتون من جدية تهديد الميليشيا الإيرانية للملاحة، قائلا: "تهديد الحوثيين حقيقي للغاية".

يذكر أن إيران كانت قد حذرت بريطانيا من "إجراءات متبادلة" إذا لم تفرج عن ناقلتها النفطية العملاقة التي احتجزها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق، للاشتباه بخرقها عقوبات أوروبية بنقل النفط إلى سوريا.

كما وقعت مواجهة إيرانية بريطانية في مضيق هرمز، الأسبوع الماضي، بعدما اعترضت إيران الناقلة (بريتيش هيريتدج) التي تشغلها شركة بي.بي النفطية.

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