» السيسي يُقبل رأس والد الشهيد أحمد عبدالعظيم

16 يوليه 2019 - 11:56 ص



قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والد الشهيد أحمد محمد عبدالعظيم، بعد محاولة من الأخير بتقبيل رأسه، ودار بين الرئيس ووالدة البطل حديث جانبي.



وحرص الرئيس على تكريم أسرة الشهيد، حيث قدم لهم درعًا تكريميًا لإنجازات البطل.



وحضر الحفل الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهوية، وأدى طلاب معهد ضباط الصف بعض التمارين الرياضية فى ساحة العرض.

