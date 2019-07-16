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نشوى مصطفى: "عملت حاجة هايفة وبقيت تريند"

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الفنانة نشوى مصطفى
الفنانة نشوى مصطفى

إيمان هاني

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أكدت الفنانة نشوى مصطفى أنها انزعجت للغاية بسبب اهتمام وسائل الإعلام بالأغنية التي قدمتها خلال فرح نجلها، على رغم من تقديمها أدوارًا مهمة للغاية أمام عمالقة الفن.

 وقالت "مصطفى"، خلال لقائها ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، إن المطربين أخطأوا حينما فشلوا في تقديم فن جيد للجمهور.

وأضافت "مصطفى": "اتعمل ضجة على الأغنية أكتر من شغلي، بقيت تريند بأغنية هايفة، إزاي أكون اشتغلت مع العظيمة فاتن حمامة وسناء جميل ومحدش يفتكر من كل ده غير الأغنية، حاجة هايفة تخليني تريند".

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