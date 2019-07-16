» رسميًا.. إقالة مدرب غينيا عقب الخروج من الـ"كان"

16 يوليه 2019 - 12:41 م

قرر الاتحاد الغيني لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، إقالة البلجيكي بول بوت من تدريب المنتخب على خلفية سوء النتائج في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وألقى الاتحاد الغيني باللوم على بول بوت بسبب الخلاف الذي حدث في معسكر المنتخب بالإسكندرية بسبب المستحقات المالية والذي شتت اللاعبين كثيرا

وتولى بوت تدريب منتخب غينيا في شهر مارس 2018، بعدم حل بدلا من كانفوري سيلا الذي تمت إقالته بعد تراجع مستوى منتخب غينيا للمحليين التي أقيمت في المغرب في شهر يناير الماضي .

يذكر أن منتخب غينيا قد ودع كأس الأمم الإفريقية من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة بنتيجة 3-0 أمام منتخب الجزائر.

وعقب هذه المباراة طالب الإعلام الغيني المدرب بالاستقالة من منصبه، لكنه تمسك بالاستمرار قبل أن يأتي قرار الإقالة، لينهي علاقته بالمنتخب.