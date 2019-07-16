سقوط كوبرى مشاة على طريق الإسكندرية

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رفعت أجهزة حى العجمي صباح اليوم الثلاثاء، الأجزاء المعدنية من كوبري المشاة الذي سقط بالطريق الساحلي الدولي بمنطقة وادي القمر حي العجمي بالإسكندرية.

البداية عندما وردت بلاغ لغرفة المحافظة في الإسكندرية، يفيد سقوط كوبري مشاة بعد مدخل وادي القمر بالطريق الساحلي الدولي، وانتقل مسئولو الحي وقوات الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع الحادث.

من جانبه قال تحسين علوان، سكرتير حي العجمي، إنه تمت الاستعانة بونشين و"كلارك" وسيارة سلم من شركات البترول" ولوردين من الحي للتعامل مع الحادث.

وأوضح سكرتير حي العجمي في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن سقوط كوبري المشاة حديدي جاء لكونه متهالك تابع لإحدى شركات البترول واصطدام سيارة نقل ثقيل به، ما تسبب في ارتباك حركة المرور وتوقفها، وذلك دون حدوث إصابات.

وأضاف، أنه تم تقطيع الكوبري الحديدي وتحميله على سيارات "تريلا"، وتم إعادة فتح الطريق وتسيير حركة المرور.


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