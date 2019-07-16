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بشرى للمكفوفين.. بتلك النظارة تستعيد نظرك

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كشف الدكتور رؤوف جابر، أستاذ طب وجراحة العيون، عن كاميرا يتم تركيبها للمكفوفين من خلال عمليات جراحية، جاءت جراء بحث تم في الولايات المتحدة الأمريكية.
 
وأضاف "جابر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "تن" ، بأن تلك الكاميرا يتم تركيبها عن طريق نظارة تصور المشهد الواقع أمام الكفيف، ويتم نقله إلى جهاز أشبه بالكمبيوتر داخل النظارة، مشيرًا إلى أن حجمه صغير جدًا.

وأوضح أن ما ينتقل إلى الجهاز يتم بذلك انتقاله إلى شريحة موجودة في الجزء الخلفي من المخ يتم تركيبها أثناء العملية، ومن ثم يقوم باستقبال الإشارات ويبدأ المريض بالرؤية، حتى وإن كانت الصورة غير واضحة.

 وتابع أستاذ طب وجراحة العيون، أن تلك الشريحة سالفة الذكر يتم تركيبها في مركز الإبصار الموجود في الجزء الخلفي من المخ.

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