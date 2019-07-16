بمبلغ ضخم.. بيع النسخة الأصلية النادرة لـ"معاهدة السلام"

16 يوليه 2019 - 01:34 م

استعرضت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، نبأ طرح النسخة الأصلية النادرة من اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل المعروف بـ"كامب ديفيد" للبيع في المزاد بعد مرور 40 سنة من توقيعها، وذلك بمبلغ 35 ألف دولار.

وأكدت الصحيفة أن سعر غلاف الوثيقة التاريخية التي وقعها الرئيس الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن، فضلًا عن الوسيط الأمريكي جيمي كارتر، وحصلت على جائزة نوبل للسلام، يبلغ حوالى 35000 دولار.

وأوضحت الصحيفة أنه خلال توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في مارس 1979 في حديقة البيت الأبيض تم إعداد تسع نسخ، لكن اتضح أن مكتب مناحيم بيغن طلب من القادة الثلاثة التوقيع حتى قبل حفل الافتتاح على نسخ غير رسمية كان الهدف من ذلك هو إرسال صورة الاتفاق إلى مكاتب تحرير الصحف في إسرائيل بحيث يتم دمجها في الطبعات الاحتفالية في صباح اليوم التالي.

وأضافت "يديعوت أحرونوت" أنه في حين أن النسخ الرسمية التسعة لمعاهدة السلام لا تزال محفوظة في محفوظات البلدان الثلاثة مصر وإسرائيل ومصر والولايات المتحدة، إلا أن النسخة الإضافية كانت بحوزة شخص كان قد اشتراها في منتصف التسعينيات.

وأكدت الصحيفة أن ذلك الإعلان تسبب في خلق في حالة من الذعر في وزارة الخارجية الإسرائيلية التي اعتقدت أن تكون إحدى النسخ الثلاث الأصلية من الاتفاقية قد سرقت، وكشف الفحص الذي أجرته محفوظات إسرائيل أن جميع النسخ في أمان وعندما ذهبوا للتحقيق تم الكشف عن القصة وراء النسخة غير الرسمية.

وقالت "يديعوت" إنه الآن بعد مرور 40 عامًا على التوقيع يتم عرضها للبيع وهي عبارة عن وثيقة معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر مع التوقيعات الأصلية للسادات ولبيجن وكارتر، وقد قدر الباحثون قيمة الوثيقة بما يتراوح بين 50000 و70000 دولار بسعر افتتاحي قدره 35000 دولار.