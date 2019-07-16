أبوتريكة يرد على زيارة "دراجي" لمنزله بناهيا

16 يوليه 2019 - 07:38 م

رد نجم منتخب مصر والنادى الأهلى السابق محمد أبوتريكة، على زيارة مذيع قناة "بين سبورت" حفيظ دراجي لمنزل الأخير بقرية ناهيا، تزامنًا مع حضوره فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال "أبوتريكة"، فى تغريدة له على موقع "تويتر": "أنتشرف بك يا كابتن حفيظ ونوّرت بيت الحاج محمد أبوتريكة الله يرحمه ودائما الحاجة الوالدة والعائلة في الموعد".

نتشرف بك يا كابتن حفيظ ونوّرت بيت الحاج محمد ابوتريكة الله يرحمه ودائما الحاجة الوالدة والعائلة في الموعد ???????? — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) July 16, 2019

وفى وقت سابق نشر "دراجى"، صورًا له من داخل منزل أسرة نجم منتخب مصر السابق، بقرية ناهيا، وتناول الغداء مع عائلته.

وقال "دراجى"، فى منشور له عبر حسابه على موقع "تويتر": "أحلى جلسة وأحلى غذاء بلدي مع أحلى عائلة في قرية ناهية نواحي القاهرة وسط العائلة المحترمة لعزيزي وأخي محمد أبوتريكة".

كما تقدم "دراجى"، بالشكر لأسرة نجم منتخب مصر السابق على الحفاوة والمودة وعلى دعوات والدة الكابتن أبوتريكة بالفوز للمنتخب الجزائري.

ويتواجد "دراجى"، خلال هذه الأيام فى القاهرة، بالتزامن مع بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى تستضيفها مصر، حيث وصل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية، والتى تقام مساء الجمعة القادم أمام السنغال.



