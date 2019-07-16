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قرار صادم يتخذه "صلاح" قريبًا

الرياضة

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محمد زيدان

لم يفكر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي في اتخاذ قرار يخص اعتزال اللعب دوليا.

وغرد الإعلامي والمحلل الرياضي فيصل زيدان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلًا :" أتمنى أن تكون معلوماتي خاطئة.. قرار صادم جدًا يتخذه صلاح قريبًا".

ويواجه اللاعب حاليًا حملة من الانتقادات بعدما قاد النجم الجزائري رياض محرز والنجم السينغالي ساديو ماني، فريقهما للوصول للدور النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر.

واكتفى صلاح بتسجيل هدفين في مشاركته بكأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر في 4 مباريات.

ويستعد صلاح لموسم مثير مع ليفربول بسبب المشاركة في 4 بطولات بإنجلترا (الدوري– كأس الدرع الخيرية – كأس كاراباو – كأس الاتحاد الإنجليزي)، بجانب السوبر الأوروبي ودوري أبطال أوروبا ومونديال الأندية، فضلا عن تصفيات كأس أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وأمم أفريقيا 2021.

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