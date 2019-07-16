"صحة غزة": أزمة غير مسبوقة بسبب هذا الأمر الخطير

16 يوليه 2019 - 10:10 م

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، الثلاثاء، إنها تواجه "أزمة غير مسبوقة" في نقص الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.



وأضافت، في بيان وصل الأناضول نسخة منه،: "الأزمة الدوائية التي تشهدها المستشفيات والمراكز الصحية هي الأصعب خلال سنوات الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأوضحت أن الاحتياج السنوي من الأدوية والمستلزمات الطبية 40 مليون دولار أمريكي.

ولفتت إلى أنه "توفر خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 10 ملايين دولار للأدوية والمستهلكات الطبية من جهات مختلفة، وهذا يمثل نصف احتياجنا في الستة شهور".

وذكرت أن "تراجع الاستجابات المختلفة مع احتياجات المرضى تسبب في حرمان 50% من مرضى قطاع غزة من العلاج".

وطالبت كافة الجهات "باتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لتلبية الاحتياجات الدوائية لمرضى الأورام وأمراض الدم والمناعة والكلى والأنواع المختلفة من الحليب العلاجي والأدوية العصبية والنفسية والأمراض المزمنة والحوامل والأطفال والرعاية الأولية".