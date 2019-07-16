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ترامب: "واشنطن لن تبيع تركيا مقاتلات F35 لهذا السبب

عرب وعالم

ترامب
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المصريون ووكالات

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن واشنطن لن تبيع مقاتلات "F-35" المطورة إلى تركيا، على خلفية حصول أنقرة على منظومة "إس-400" الدفاعية من روسيا.
جاء ذلك خلال اجتماع حكومي لترامب بعدد من الوزراء، في البيت الأبيض، الثلاثاء.
وأضاف: "ما نقوله لتركيا الآن هو أننا لن نبيعكم مقاتلات F-35".
وتابع: "إنه وضع صعب بالنسبة لهم وقد وُضعنا، الولايات المتحدة الأمريكية، في وضع صعب، ومع قول ذلك، نحن نعمل على تجاوز الأمر، وسنرى ما سيحدث، ولكن هذا حقا ليس عادلا".وكانت هددت إدارة ترامب تركيا باستثنائها من برنامج مقاتلات "F-35"، إذا حصلت على منظومة "إس-400" الدفاعية من روسيا.
وفي وقت سابق اليوم، أوضح المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن "تركيا شريك مهم في حلف شمال الأطلسي منذ فترة طويلة، لكن شرائها منظومة "إس-400" كان قرارا خاطئا ومخيبا للآمال".
كما أشار إلى أن شراء أنقرة المنظومة الروسية "يهدد قدرات F-35 وتفوق واشنطن الجوي".
وفي 12 يوليو/تموز الجاري أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى أنقرة، قبل أن يليها وصول عدة طائرات تحمل معدات تابعة للمنظومة.
وتعد منظومة "إس-400" واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا بالعالم حاليا، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.
ودخلت المنظومة الخدمة في الجيش الروسي عام 2007، وتعتبر ترقية لمنظومة الدفاع الجوي "إس-400" التي تم تطويرها في تسعينيات القرن الماضي. 

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