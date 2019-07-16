  • الأربعاء 17 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:54 م
بحث متقدم
الحج محمد عبد العظيم، والد الشهيد رقيب أحمد محمد عبد العظيم

والد شهيد: هذا ما طلبته من الرئيس

رغيف الخبز

رغيف الخبز يصل لـ40 دولارًا في دولة عربية

جميله بوحيرد

"بوحيرد" على رأس 13 شخصية في الحوار الوطني الجزائري

سفينة

تفاصيل مثيرة عن إنقاذ البحرية السعودية لسفينة بريطانية

كاف

«تونس» تقاطع عمومية "الكاف"

الفنان الراحل حسين رياض

نجلة فنان شهير: لسنا في حاجة لذكراه

تعبيرية

"اكتشفوا أنها خادمة".. أميرة أجبرت البريطانيين على خدمتها

ميلانيا و ترامب

أزمة خانقة تحاصر "ترامب" بسبب جنسية ميلانيا

ارشيف

تعيين حاخامات في مناصب كبيرة بالجيش الإسرائيلي

أرشيفية

"الإفتاء": 5 كلمات تعتقك من الحر الشديد لنار جهنم

الحريري: صندوق النقد اقترح زيادة سعر البنزين بلبنان

عرب وعالم

الحريري
الحريري

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الحكومة تحسم الجدل حول سعر تذاكر القطارات

#

"كريم" ترفع اسعار رحلاتها بعد زيادة البنزين

#

بعثة صندوق النقد تشيد ببرامج الحماية الاجتماعية

#

"النقد الدولي" يؤيد رفع أسعار الانبعاثات الكربونية

كشف رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الثلاثاء، أن صندوق النقد الدولي اقترح على لبنان زيادة كل من سعر البنزين وضريبة القيمة المضافة على السلع.
وقال الحريري، خلال جلسة برلمانية لمناقشة مشروع موازنة 2019: "صندوق النقد الدولي اقترح علينا زيادة 5000 ليرة (3.3 دولار أمريكي) على صفيحة البنزين (20 لترًا بـ25 ألف ليرة حاليًا) ورفع الـTVA (ضريبة القيمة المضافة على السلع) إلى 15 بالمئة (بينما تبلغ حاليًا 11 بالمئة)".
وأضاف: "ولا يمكننا أن نسير بكل اقتراحاته (الصندوق)، فمصلحة لبنان والنقد اللبناني أولًا".
وتابع: "نحاول أن نحل مشكلة عمرها 15 سنة ومقاربة الأمور بشكل إيجابي لإيجاد الحلول، وأتمنى على النواب عندما نتحدث عن الاستقرار المالي أن نتكلم بمسؤولية، وهاجموا الحكومة كما تريدون".
فيما قالت النائبة ستريدا جعجع، زوجة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إنه توجد انتقادات كثيرة للموازنة.
وأضافت جعجع، خلال الجلسة، أن الموازنة ليست على قدر طموحات اللبنانيين، وحزب القوات لن يصوت لصالحها.
ويمتلك الحزب 15 نائبًا من أصل 128 في مجلس النواب.
وأعلن رئيس المجلس، نبيه بري، الثلاثاء، بدء مناقشة مشروع الموازنة، بعد تأخر دام عدة أشهر وخلافات بشأن بنوده وأوجه الإنفاق والإيرادات.
ومن المقرر أن يصوت النواب على المشروع الخميس، بعد أن أخفقوا في تمريره أكثر من مرة، جراء خلافات بين الكتل النيابية.
ويقدر مشروع الموازنة مجمل النفقات المتوقعة بنحو 23.340 تريليون ليرة (15.56 مليار دولار)، وإيرادات 19.16 تريليون ليرة (12.77 مليار دولار).
ويبلغ مجمل العجز المالي قبل المنح الخارجية 2.79 مليار دولار.
وفي 2018، بلغ حجم موازنة لبنان 15.8 مليار دولار، مع عجز 4.8 مليارات دولار، وهو أقل من عجز موازنة 2017 بـ145 مليون دولار. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» سر عدم اختيار حكم مصري لإدارة نهائي أمم أفريقيا
» فى الإمارات.. ممرض يغتصب خادمة قبل الفجر
» مصرع وإصابة 22 شخصًا في حادث مروع بالعياط
» "يقبل قدميها".. زوج نجمة شهيرة يثير الجدل
» مسجل خطر ينتحل صفة طبيب لسرقة سيدة "كفيفة"
» غضب أوروبي بسبب كشف مواقع "أسلحة نووية أمريكية"
» اختطاف فتاة واغتصابها فى الشارع بطريقة مرعبة
» برتوكول تعاون بين «الإنتاج الحربي» و«المالية»
» غرامة مالية كبيرة على «لوس أنجلوس»
» توزيع 8 ملايين مصحف على ضيوف الرحمن
» مفاجأة.. "الفراعنة" تصنيف أول لقرعة أمم إفريقيا 2021

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الوقود
أطباء (أرشيفية)
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"