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على السواحل الجنوبية..

تونس.. انتشال 4 جثث لمهاجرين غير نظاميبن

عرب وعالم

غرق 9 مهاجرين ببحر إيجة التركى
غرق 9 مهاجرين ببحر إيجة التركى

المصريون ووكالات

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انتشل خفر السواحل التونسي، الثلاثاء، 4 جثث لمهاجرين غير نظاميين على سواحل مدينة جرجيس في محافظة مدنين (جنوب شرق).
جاء ذلك وفقا لرئيس الهيئة الجهوية (المحلية) للهلال الأحمر التونسي بالمحافظة، منجي سليم، في تصريح للأناضول.
واعتبر سليم، أن "انتشال 4 جثث اليوم (الثلاثاء)، يؤكد غرق قارب آخر في المتوسط، خلافا للقارب المنكوب الذي غرق منذ أكثر من أسبوع".
وقبل يومين، استكمل خفر السواحل انتشال 82 جثة لمهاجرين غير نظاميين على السواحل الجنوبية للبلاد.
ووفقا لسليم، فإنه من المنتظر أن يتم تحويل الجثث المنتشلة إلى محافظة قابس (جنوب)، للقيام بإجراءات الحمض النووي والتشريح قبل الدفن.
يشار إلى أن جرجيس، تضم مقبرة خاصة بدفن المهاجرين غير النظاميين، لكنها لم تعد قادرة على استيعاب مزيد من الجثث.
وتشهد السواحل التونسية سنويا، وصول مئات من أولئك المهاجرين بعد غرق قواربهم في البحر المتوسط.
ويتم إيواء المهاجرين واللاجئين بمحافظة مدنين في مراكز خاصة تشهد اكتظاظا كبيرا، ما دفع هيئات الإغاثة التونسية والأممية إلى استئجار منازل لإيواء بعضهم. -

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