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الأرصاد تحذر: الموجة الحارة تصل ذروتها الأربعاء

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موجة حارة
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المصريون ـ متابعات

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"الأرصاد" تكشف بشرى بشأن درجات الحرارة

كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، حقيقة ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وصول درجات الحرارة غدًا الأربعاء على القاهرة لـ 44 درجة مئوية، حيث ذكر أن ما يتردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN».
وأضاف «عبدالعال» أن غدًا ستكون ذروة الموجة الحارة التي تضرب البلاد ولكن أقصى درجة لها على القاهرة غدًا 42 درجة مئوية فقط وليس 44 كما يردد البعض، مؤكدًا أن درجات الحرارة غدًا لن يصاحبها ارتفاع في نسبة الرطوبة، مما سيشعر المواطنين بتحسن في الطقس مساء غد.
وعن موعد انتهاء الموجة الحارة، ذكر رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم وغدًا الطقس بهما حار للغاية، وستنكسر الموجة الحارة يوم الخميس المقبل، وستكون درجة الحرارة 38 درجة مئوية، فيما مازحه عمرو عبدالحميد: «ربنا يطمنك زي ما طمنتنا».


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