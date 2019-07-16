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ليبيا توقف بث قناة فضائية لارتباطها بـ"الإخوان"

عرب وعالم

عبد الله الثني،
عبد الله الثني،

المصريون ووكالات

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أكد مدير إدارة الإعلام الخارجي في الحكومة الليبية المؤقتة شرقي البلاد، مالك الشريف، اليوم الثلاثاء، وقف بث قناة «سلام» الفضائية الليبية ومراسلي قناة «الوسط» في كل المناطق الخاضعة لسيطرتها، مشيرا إلى أن أسباب إيقافهم جاء بسبب مزاولة عملهم دون تصريح قانوني وارتباطهم بجماعة «الإخوان المسلمين».
وقال الشريف، في تصريح خاص لوكالة «سبوتنيك»، إن «إدارة الإعلام الخارجي في الحكومة الليبية المؤقتة توقف قناة سلام من العمل في كل مناطق الحكومة الليبية»، مؤكدا أنه «لم ولن يتم منح أي تصاريح عمل لما يعرف بقناة سلام في كل المناطق التابعة للحكومة الليبية المؤقتة بالإضافة إلى إيقاف كل من مراسلي قناة الوسط في مكتبي بنغازي وطبرق عن مزاولة عملهما بعد امتناعهما عن الالتزام بالتسجيل لدى إدارة الإعلام الخارجي وعدم احترامهما للقوانين والتشريعات الليبية النافذة».
وأضاف مدير إدارة الإعلام الخارجي أن «إدارة الإعلام الخارجي اتخذت كل الإجراءات الإدارية والقانونية والأمنية لمنع مزاولة أي أعمال للقناة وعليه يطلب التقيد والالتزام».
وحول أسباب إيقاف عمل قناة سلام في شرقي البلاد قال الشريف: «أسباب الإيقاف أولا لعملها بدون أي إجراء قانوني من قبلنا والأهم ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين».
وأضاف أن «أسباب إيقاف مراسلي قناة الوسط (wtv) أنهم غير مقيدين ويعملون دون إجراء قانوني ويتعاملون مع قنوات أخرى غير مقيدة لدينا وإصرارهم على عدم التسجيل».

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