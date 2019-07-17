مفاجأة مدوية عن الأدوية التي تباع عبر مواقع التواصل

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كشف الدكتور محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، عن وجود صفحات على الفيس بوك تبيع أدوية منتهية الصلاحية، مشيرا إلى أن بعض تلك الأدوية يحصل عليها المدمنين.
وقال "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامية "عزة مصطفى"ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن هناك شركات حصلت على الملايين من الأدوية المنتهية صلاحية، مشيرا إلى أن هيئة الدواء الجديدة سوف تحسم هذه الأمور.
وأشار إلى أن قانون هيئة الدواء ينظم ويغطي احتياجان السوق من الدواء، ويحد من الممارسات الاحتكارية التي كانت تمارسها بعض الدول، لافتًا إلى أنه يمكن من وجود خريطة واضحة لاستهلاك المصريين من الدواء.


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