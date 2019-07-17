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عمدة قرية نجريج يكشف سر أزمة مدرسة محمد صلاح

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محمد صلاح

المصريون ـ متابعات

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كشف ماهر شتاي، عمدة قرية نجريج، تفاصيل إنشاء اللاعب محمد صلاح لمدرسة في القرية، مشيرًا إلى أن صلاح تكفل ببناء المدرسة بالكامل، وكان مقررا أن تكون معهد أزهري.
وأشار "شتاي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن المبنى نقلت ملكيته للأزهر، ولكن بعد انتهاء عملية البناء طالب أهل القرية أن تكون المدرسة للتعليم العام نظرًا للكثافة الكبيرة بالمدرسة الوحيدة الموجودة بالقرية.
وأضاف، "إحنا محتاجين مدرسة تعليم عام، وعندنا كثافة غير عادية، الفصل الواحد به 65 طالب"، مطالبا الجهات المسئولة بتحويل اختصاص المدرسة من أزهري إلى عام.


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