  • الأربعاء 17 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:52 م
بحث متقدم
الحج محمد عبد العظيم، والد الشهيد رقيب أحمد محمد عبد العظيم

والد شهيد: هذا ما طلبته من الرئيس

رغيف الخبز

رغيف الخبز يصل لـ40 دولارًا في دولة عربية

جميله بوحيرد

"بوحيرد" على رأس 13 شخصية في الحوار الوطني الجزائري

سفينة

تفاصيل مثيرة عن إنقاذ البحرية السعودية لسفينة بريطانية

كاف

«تونس» تقاطع عمومية "الكاف"

الفنان الراحل حسين رياض

نجلة فنان شهير: لسنا في حاجة لذكراه

تعبيرية

"اكتشفوا أنها خادمة".. أميرة أجبرت البريطانيين على خدمتها

ميلانيا و ترامب

أزمة خانقة تحاصر "ترامب" بسبب جنسية ميلانيا

ارشيف

تعيين حاخامات في مناصب كبيرة بالجيش الإسرائيلي

أرشيفية

"الإفتاء": 5 كلمات تعتقك من الحر الشديد لنار جهنم

نجم الأهلي ينتقل إلى الزمالك

الرياضة

فريق الأهلي
فريق الأهلي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

"بونجاح" يكشف تفاصيل التفاوض مع القلعة الحمراء

#

"الأعلى للإعلام" يُنذر مجلة "الأهلي" لهذا السبب

#

نجم الزمالك: ولادي الاتنين بقوا أهلاوية بعد ما شافوا بطولات الأحمر

#

نجم الزمالك: أولادى أهلاوية

نادى الزمالك

كريم بامبو

نجح مسؤولو نادي الزمالك في التعاقد مع "كريم بامبو" - نجم الأهلي والإسماعيلي السابق - بعد جلسة جمعته بمسئولي القلعة البيضاء أمس .

وكان الأهلي حصل على توقيع اللاعب لمدة 5 مواسم قبل أن تتراجع إدارة القلعة الحمراء عن إتمام الصفقة بعد نجاحها في تمديد فترة إعارة رمضان صبحي لمدة موسم آخر".

وينتهى عقد كريم بامبو مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الحالى، ويحق له التوقيع لأى ناد خلال الفترة الجارية دون الحصول على إذن مسئولى الدراويش.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» سر عدم اختيار حكم مصري لإدارة نهائي أمم أفريقيا
» فى الإمارات.. ممرض يغتصب خادمة قبل الفجر
» مصرع وإصابة 22 شخصًا في حادث مروع بالعياط
» "يقبل قدميها".. زوج نجمة شهيرة يثير الجدل
» مسجل خطر ينتحل صفة طبيب لسرقة سيدة "كفيفة"
» غضب أوروبي بسبب كشف مواقع "أسلحة نووية أمريكية"
» اختطاف فتاة واغتصابها فى الشارع بطريقة مرعبة
» برتوكول تعاون بين «الإنتاج الحربي» و«المالية»
» غرامة مالية كبيرة على «لوس أنجلوس»
» توزيع 8 ملايين مصحف على ضيوف الرحمن
» مفاجأة.. "الفراعنة" تصنيف أول لقرعة أمم إفريقيا 2021

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الوقود
أطباء (أرشيفية)
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"