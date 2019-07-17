هاني رمزي يهاجم نجم المنتخب: مقامش بدوره ومش هرد عليه

17 يوليه 2019 - 08:05 ص

أكد هاني رمزي - المدرب العام السابق لمنتخب مصر - أنه لم يهاجم أحمد المحمدي قائد الفريق بشكل شخصي .



وقال "رمزي" في تصريحات تلفزيونية: "قلت إني بحترم تاريخ أحمد المحمدي لكن كان المفروض دوره يبقى أفضل من كدا كقائد للمنتخب".



وأضاف: "مش متعود أتكلم عن لاعبين، المسؤولية بتكون على الجميع، ومش هتكلم على لاعب بعينه، ولكن كان في بعض القصور شوية، وكان لازم يكون في شد شوية من المحمدي على اللاعبين".



واستطرد: "لن أرد أو أتناقش مع لاعب، لا أقلل من قدره، ولكن المناقشة بين مدرب ولاعب مستحيل أن تنجح".