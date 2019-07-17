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كشف حقيقة وفاة حسين الجسمي بعد نشر حسابه آيات قرآنية

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حسين الجسمي

كشفت الإعلامية شذى قطان - المذيعة بقنوات MBC - حقيقة الخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم حول وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي.

وقالت "شذى" في تغريدة عبر "تويتر" : ""بعد تداول بعض المواقع الإلكترونية خبرًا كاذبًا ادعى وفاة الفنان حسين الجسمي، ينفي المكتب الفني ‏في مجموعة إم بي سي هذا الخبر، وقد أجرى مدير عام قطاعي الموسيقى والإذاعات، زياد حمزه اتصالًا هاتفيًا بالجسمي الذي استنكر ‏بدوره تداول هذه الشائعة المغرضة".‏

فيما نشر حسين الجسمي عبر حسابه الشخصي على Instagram، بعض الصور والأيات القرآنية، إلى جانب فيديو من حفله الأخير ‏بالمغرب لينفي الخبر بشكل تام.‏

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