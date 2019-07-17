كشف حقيقة وفاة حسين الجسمي بعد نشر حسابه آيات قرآنية

أحمد عادل شعبان
كشفت الإعلامية شذى قطان - المذيعة بقنوات MBC - حقيقة الخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم حول وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي.
وقالت "شذى" في تغريدة عبر "تويتر" : ""بعد تداول بعض المواقع الإلكترونية خبرًا كاذبًا ادعى وفاة الفنان حسين الجسمي، ينفي المكتب الفني في مجموعة إم بي سي هذا الخبر، وقد أجرى مدير عام قطاعي الموسيقى والإذاعات، زياد حمزه اتصالًا هاتفيًا بالجسمي الذي استنكر بدوره تداول هذه الشائعة المغرضة".
فيما نشر حسين الجسمي عبر حسابه الشخصي على Instagram، بعض الصور والأيات القرآنية، إلى جانب فيديو من حفله الأخير بالمغرب لينفي الخبر بشكل تام.
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