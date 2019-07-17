الدولار يستقر عند هذا الرقم

17 يوليه 2019 - 09:27 ص

استقر سعر الدولار، خلال التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك، فبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع، ومصرف أبوظبي الإسلامي 16.58 جنيه للشراء و16.68 جنيه للبيع.

بينما سجل في بنك مصر 16.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع، والبنك الأهلي المصري 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.