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الوسيط الإثيوبي ينهمر في البكاء أثناء توقيع الاتفاق السوداني

الحياة السياسية

الوسيط الإثيوبي
الوسيط الإثيوبي

متابعات-علا خطاب

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انتشر مقطع فيديو للوسيط الإثيوبي محمود درير، وهو يغالب دموعه، عقب التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق وصف بـ"التاريخي" بين المجلس العسكري في السودان وتحالف المعارضة.

وفي الفيديو، تأثر "درير" وهو يتحدث عن الاتفاق السياسي، قائلا إنه "مرحلة حاسمة من تاريخ السودان، ولهذا الشعب العريق الأصيل".

وأضاف: "يجب أن يخرج الشعب السوداني من بوتقة الفقر والحصار المفروض عليه، ومن سجل الدول الداعمة للإرهاب".

وكان المجلس العسكري في السودان وتحالف لجماعات معارضة وقعا بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي، في إطار اتفاق لتقاسم السلطة، يهدف لانتقال البلد الأفريقي إلى الديمقراطية.

وجرى التوقيع في الخرطوم في حضور وسيطين أفريقيين، بعد ليلة من محادثات ماراثونية، للانتهاء من بعض تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر.

ولا يزال الجانبان يعملان على إعلان دستوري من المتوقع أن يتم توقيعه الجمعة.


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