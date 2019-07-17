  • الأربعاء 17 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:50 م
بحث متقدم
الحج محمد عبد العظيم، والد الشهيد رقيب أحمد محمد عبد العظيم

والد شهيد: هذا ما طلبته من الرئيس

رغيف الخبز

رغيف الخبز يصل لـ40 دولارًا في دولة عربية

جميله بوحيرد

"بوحيرد" على رأس 13 شخصية في الحوار الوطني الجزائري

سفينة

تفاصيل مثيرة عن إنقاذ البحرية السعودية لسفينة بريطانية

كاف

«تونس» تقاطع عمومية "الكاف"

الفنان الراحل حسين رياض

نجلة فنان شهير: لسنا في حاجة لذكراه

تعبيرية

"اكتشفوا أنها خادمة".. أميرة أجبرت البريطانيين على خدمتها

ميلانيا و ترامب

أزمة خانقة تحاصر "ترامب" بسبب جنسية ميلانيا

ارشيف

تعيين حاخامات في مناصب كبيرة بالجيش الإسرائيلي

أرشيفية

"الإفتاء": 5 كلمات تعتقك من الحر الشديد لنار جهنم

توزيع 8 ملايين مصحف على ضيوف الرحمن

عرب وعالم

حجاج
حجاج

وكالات - سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

رئيس الزمالك يوبخ ضيوف برنامجه .. ويعتذر للشعب الجزائري

#

طارق حامد في اتحاد جدة مقابل 4 ملايين دولار

#

ألمانيا ترد على إلقاء 50 مصحفًا فى "المرحاض"

#

"الليالي العشر" تفتح 74 باباً إضافياً للمسجد الحرام

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالة شؤون المطبوعات والبحث العلمي، استعداداتها لانطلاق برنامج توزيع المطبوعات في موسم حج هذا العام 1440هـ، من خلال تزويد الحجاج بكتب المناسك عند دخولهم المملكة، وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف وترجمات معانيه، إضافة إلى بعض الكتب الإرشادية عند مغادرتهم.

ويهدف البرنامج إلى نشر الوعي الشرعي بين الحجاج، والدعوة إلى الالتزام بالمنهج الصحيح عقيدةً وعبادةً وسلوكاً، إضافة إلى إرشاد الحجاج في أداء نسكهم على الوجه الصحيح، وإفادتهم في أمور دينهم ومخاطبتهم بلغاتهم حيث عملت الوكالة على ترجمة كتب المناسك، والكتب الإرشادية إلى اللغات المختلفة.

وكيل الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان، أكد أن الوكالة بدأت تنفيذ هذا البرنامج من خلال طاقات بشرية مؤهلة، وذات خبرة في التعامل مع ضيوف الرحمن، حيث خصصت عدد كبيرًا من الموظفين من خلال توزيعهم على منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، ومدن الحجاج، والمواقيت والمشاعر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» سر عدم اختيار حكم مصري لإدارة نهائي أمم أفريقيا
» فى الإمارات.. ممرض يغتصب خادمة قبل الفجر
» مصرع وإصابة 22 شخصًا في حادث مروع بالعياط
» "يقبل قدميها".. زوج نجمة شهيرة يثير الجدل
» مسجل خطر ينتحل صفة طبيب لسرقة سيدة "كفيفة"
» غضب أوروبي بسبب كشف مواقع "أسلحة نووية أمريكية"
» اختطاف فتاة واغتصابها فى الشارع بطريقة مرعبة
» برتوكول تعاون بين «الإنتاج الحربي» و«المالية»
» غرامة مالية كبيرة على «لوس أنجلوس»
» توزيع 8 ملايين مصحف على ضيوف الرحمن
» مفاجأة.. "الفراعنة" تصنيف أول لقرعة أمم إفريقيا 2021

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الوقود
أطباء (أرشيفية)
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"