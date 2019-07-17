» مفاجأة.. "الفراعنة" تصنيف أول لقرعة أمم إفريقيا 2021

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تصنيفات المنتخبات المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون.

وجاء المنتخب المصرى في التصنيف الأول رفقة كبار القارة السمراء، على الرغم من خروجه المبكر من دور الـ 16 فى البطولة الحالية.

وتم توزيع المنتخبات على خمسة تصنيفات كالتالي:

التصنيف الأول (12 فريقا): الجزائر، بوركينا فاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، مصر، غانا، مالي، المغرب، نيجيريا، الكونجو الديموقراطية، السنغال وتونس.

التصنيف الثاني (12 فريقا): بنين، الرأس الأخضر، الكونجو، الجابون، غينيا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، النيجر، جنوب إفريقيا، أوغندا وزامبيا.

التصنيف الثالث (12 فريقا): أنجولا، وسط إفريقيا، غينيا بيساو، مدغشقر، مالاوي، موزمبيق، ناميبيا، سييراليون، السودان، تنزانيا، توجو وزيمبابوي.

التصنيف الرابع (8 فرق): بوروندي، بوتسوانا، كوموروس، إثيوبيا، إيسواتيني، غينيا الاستوائية، ليسوتو ورواندا.

التصنيف الخامس (8 فرق): تشاد، جيوبتي، جامبيا، ليبيريا، موريشيوس، ساو تومي، سيشيل وجنوب السودان.

ويقام حفل قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2021 يوم الخميس المقبل بأحد فنادق القاهرة.

ومن المقرر أن تلاقي منتخبات التصنيف الخامس بعضها عن طريق المواجهات المباشرة في التصفيات التمهيدية، على أن ينضم الفائزين إلى منتخبات التصنيف الرابع لبدء دور المجموعات من التصفيات.

وفي دور المجموعات، سيتم تقسيم المنتخبات الـ48 إلى 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني للمشاركة في نهائيات "كان 2021".


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