والد شهيد: هذا ما طلبته من الرئيس

17 يوليه 2019 - 10:25 ص

كشف الحاج محمد عبد العظيم، والد الشهيد رقيب أحمد محمد عبد العظيم، عن تفاصيل حديثه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تكريمه.



وقال "عبد العظيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"،: "طلبت من الرئيس عبد الفتاح السيسي في أثناء تكريمي، وإدخال ابني الآخر الجيش مكان ابني الشهيد، لكي يستكمل مسيرته".



وأضاف: "الرئيس قال لي هقبل على رأسك، فقلت له أنا اللي هقبل رأسك، أنت الرئيس والأب، مهما أمدح في هذا الرجل لن أوفيه حقه والله".



وتابع: "ابني بطل، وكان طالب الشهادة والله، وآخر يوم خرج فيه من البيت، طلب مني الدعاء له بالشهادة".

