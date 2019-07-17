  • الأربعاء 17 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:49 م
بحث متقدم
الحج محمد عبد العظيم، والد الشهيد رقيب أحمد محمد عبد العظيم

والد شهيد: هذا ما طلبته من الرئيس

رغيف الخبز

رغيف الخبز يصل لـ40 دولارًا في دولة عربية

جميله بوحيرد

"بوحيرد" على رأس 13 شخصية في الحوار الوطني الجزائري

سفينة

تفاصيل مثيرة عن إنقاذ البحرية السعودية لسفينة بريطانية

كاف

«تونس» تقاطع عمومية "الكاف"

الفنان الراحل حسين رياض

نجلة فنان شهير: لسنا في حاجة لذكراه

تعبيرية

"اكتشفوا أنها خادمة".. أميرة أجبرت البريطانيين على خدمتها

ميلانيا و ترامب

أزمة خانقة تحاصر "ترامب" بسبب جنسية ميلانيا

ارشيف

تعيين حاخامات في مناصب كبيرة بالجيش الإسرائيلي

أرشيفية

"الإفتاء": 5 كلمات تعتقك من الحر الشديد لنار جهنم

اليوم.. نظر دعوى فصل الهلالي من جامعة الأزهر

قضايا وحوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

وفد بريطاني وإثيوبي يزور مرصد الأزهر

#

قرار مفاجئ من جامعة الأزهر فى واقعة "خلع الملابس"

#

13 خطوة لتحافظى على ماكياجك فى الصيف

#

تطورات جديدة بشأن واقعة طلاب الأزهر

تنظر هيئة المفوضين بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد، المحامي والناشط الحقوقي، التي طالب فيها بعزل الدكتور سعد الدين الهلالي من جامعة الأزهر على خلفية تصريحاته المثيرة بشأن الميراث.

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 15525 لسنة 73 قضائية، والتي اختصمت رئيس جامعة الأزهر بصفته.

وذكرت الدعوى أن الهلالي طالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث وأيد القانون المزمع مناقشته في البرلمان التونسي، وهو ما يعد مخالفة للثابت من الدين الحنيف، وما أجمع عليه علماء المسلمين، وهو ما أكده الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، من كلام قاطع وحاسم حول هذا الموضوع، وأن كلامه أنهى الجدال حول هذه المسألة، فإذا بأحد أساتذة جامعة الأزهر يفاجئنا بجدله حول قضية مساواة المرأة بالرجل في الميراث.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» سر عدم اختيار حكم مصري لإدارة نهائي أمم أفريقيا
» فى الإمارات.. ممرض يغتصب خادمة قبل الفجر
» مصرع وإصابة 22 شخصًا في حادث مروع بالعياط
» "يقبل قدميها".. زوج نجمة شهيرة يثير الجدل
» مسجل خطر ينتحل صفة طبيب لسرقة سيدة "كفيفة"
» غضب أوروبي بسبب كشف مواقع "أسلحة نووية أمريكية"
» اختطاف فتاة واغتصابها فى الشارع بطريقة مرعبة
» برتوكول تعاون بين «الإنتاج الحربي» و«المالية»
» غرامة مالية كبيرة على «لوس أنجلوس»
» توزيع 8 ملايين مصحف على ضيوف الرحمن
» مفاجأة.. "الفراعنة" تصنيف أول لقرعة أمم إفريقيا 2021

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الوقود
أطباء (أرشيفية)
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"