تعيين حاخامات في مناصب كبيرة بالجيش الإسرائيلي

17 يوليه 2019 - 12:04 م

أقر اللواء موتي الموز، قائد هيئة القوى البشرية بالجيش الإسرائيلي، سلسلة من التعيينات في الحاخامات العسكرية، بناءً على توصية كبير الحاخامات في الجيش الإسرائيلي، الحاخام إيال كريم.

وقالت القناة الـ7 العبرية، إنه سيتم تعيين حاييم فايسبرج حاخامًا في القيادة المركزية وسيتم ترقيته إلى رتبة ملازم أول، وسيتم تعيين ديفيد هيموف في منصب حاخام القيادة الجنوبية وسيتم ترقيته إلى رتبة ملازم أول.

وأضافت أنه سيتم تعيين أوفير طوبول في رتبة ملازم كحاخام بالقوات البحرية، وسيتم تعيين نيريا روزنتال حاخام سلاح الجو الإسرائيلي.