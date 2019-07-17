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مسجل خطر ينتحل صفة طبيب لسرقة سيدة "كفيفة"

قضايا وحوادث

اعتداء على طبيب ضربا
اعتداء على طبيب ضربا

أحمد الشربينى

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انتحال

طبيب

انتحال صفة

انتحال صفة طبيب

انتحل مسجل خطر صفة طبيب لسرقة هاتف مبالغ مالية من سيدة كفيفة في بولاق أبو العلا، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وردت معلومات لقسم شرطة بولاق، من إحدى السيدات كفيفة مُقيمة بدائرة قسم النزهة، بسابقة تعرفها على أحد الأشخاص يعمل طبيب عن طريق موقع التواصل الإجتماعى، فيس بوك، برنامج خاص بالمكفوفين، واتفاقهما على التقابل بأحد المقاهى بدائرة القسم، وعقب تقابلهما قام بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمول ومبلغ 500 جنيه.

 وبإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه مسجل سابق اتهامه فى 32 قضية ومحكوم عليه بالسجن 15 سنة فى قضية "سلاح نارى"، وبحوزته هاتف محمول و مبلغ مالى، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وقرر بإرتكابه 8 وقائع بذات الأسلوب، وأرشد عن المسروقات هواتف محمولة، مشغولات ذهبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية واخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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