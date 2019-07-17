نجلة فنان شهير: لسنا في حاجة لذكراه

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الفنان الراحل حسين رياض
الفنان الراحل حسين رياض

إيمان هاني

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قالت فاطمة رياض، ابنة الفنان الراحل حسين رياض، في ذكرى وفاة والدها، إنه "كان راهبا في محراب الفن"، مشيرة إلى أنه كان فنانا شاملا قادرا على تجسيد كل الشخصيات والتحول من الشر للخير للكوميديا في أدواره.

 وأضافت "فاطمة"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "تن"، أن والدها كانت شخصية رائعة ونادرة، معقبة: "عيشنا في خيره حيًا وبعد رحيله"، موضحة أن والدها توفى وهي صغيرة في السن، ولكن طيبته وحنانه لا تنساهما أبدا.

وتابعت أنها وأسرتها ليسوا في حاجة لأن يتذكروه، فهو ما زال يعيش بروحه معهم، مؤكدة أنها دائما ما تقرأ القرآن له وتزور قبره.

 وتحل اليوم الذكرى الـ 54 لرحيل الفنان الكبير حسين رياض، الذي يعد من الفنانين الذين أثروا المسرح والسينما المصرية في سنواتها الأولى، وكان شقيق الفنان فؤاد شفيق.

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