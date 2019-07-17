  • الأربعاء 17 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:46 م
بحث متقدم
الحج محمد عبد العظيم، والد الشهيد رقيب أحمد محمد عبد العظيم

والد شهيد: هذا ما طلبته من الرئيس

رغيف الخبز

رغيف الخبز يصل لـ40 دولارًا في دولة عربية

جميله بوحيرد

"بوحيرد" على رأس 13 شخصية في الحوار الوطني الجزائري

سفينة

تفاصيل مثيرة عن إنقاذ البحرية السعودية لسفينة بريطانية

كاف

«تونس» تقاطع عمومية "الكاف"

الفنان الراحل حسين رياض

نجلة فنان شهير: لسنا في حاجة لذكراه

تعبيرية

"اكتشفوا أنها خادمة".. أميرة أجبرت البريطانيين على خدمتها

ميلانيا و ترامب

أزمة خانقة تحاصر "ترامب" بسبب جنسية ميلانيا

ارشيف

تعيين حاخامات في مناصب كبيرة بالجيش الإسرائيلي

أرشيفية

"الإفتاء": 5 كلمات تعتقك من الحر الشديد لنار جهنم

مصرع وإصابة 22 شخصًا في حادث مروع بالعياط

قضايا وحوادث

حادث مرورى
حادث مرورى

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

شاهد.. هبوط اضطراري لطائرة قبل مقتل قائدها

#

مصرع وإصابة 22 شخصًا في حادث مروع بأسوان

#

مقتل 22 في هجوم عرقي شمالي نيجيريا

#

مصرع 25 مهاجرًا وإصابة 29 آخرين في حادث بالمكسيك

لفظ شخصان أنفاسهما الأخيرة، فيما أصيب 20 آخرين اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين نقل على الطريق الإقليمي بالعياط.

وردت معلومات للواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بوقوع حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالقرب من قربة البليدة بالعياط، انتقلت على الفور قوات الأمن وسيارات الإسعاف، وتبين حدوث حالتي وفاة و20 إصابة.

وأشارت التحريات، أن السرعة الزائدة "الجنونية" لسائق سيارة نقل أدت إلى اصطدم بسيارة أخرى كانت تقل قرابة 25 عاملاً متوجهين لمزارع الدواجن، ما أسفر عن مصرع سائق السيارة الثانية وعامل، وأصيب 20 آخرين بكدمات وكسور في مختلف أنحاء جسدهم.

ورفعت أوناش المرور حطام السيارتين وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» سر عدم اختيار حكم مصري لإدارة نهائي أمم أفريقيا
» فى الإمارات.. ممرض يغتصب خادمة قبل الفجر
» مصرع وإصابة 22 شخصًا في حادث مروع بالعياط
» "يقبل قدميها".. زوج نجمة شهيرة يثير الجدل
» مسجل خطر ينتحل صفة طبيب لسرقة سيدة "كفيفة"
» غضب أوروبي بسبب كشف مواقع "أسلحة نووية أمريكية"
» اختطاف فتاة واغتصابها فى الشارع بطريقة مرعبة
» برتوكول تعاون بين «الإنتاج الحربي» و«المالية»
» غرامة مالية كبيرة على «لوس أنجلوس»
» توزيع 8 ملايين مصحف على ضيوف الرحمن
» مفاجأة.. "الفراعنة" تصنيف أول لقرعة أمم إفريقيا 2021

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الوقود
أطباء (أرشيفية)
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"