رغيف الخبز يصل لـ40 دولارًا في دولة عربية

17 يوليه 2019 - 01:28 م

علّق أحد الأفران في لبنان، وتحديدا في طرابلس، لافتة في أحد الشوارع، كتب عليها: "نكاية بالموازنة، ربطة الخبز 6 أرغفة بـ500 ليرة".

يذكر أن الدولار الأمريكي اليوم وصل إلى نحو 1,5 ليرة في تعاملات اليوم بالبنوك اللبنانية.

وكان النواب اللبنانيون قد بدأوا أمس مناقشة مشروع موازنة الدولة لعام 2019 وسط إجراءات أمنية مشددة واحتجاجات محدودة ضد تدابير التقشف المقترحة.

وتهدف الموازنة المقترحة إلى تجنب حدوث أزمة مالية من خلال زيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام في محاولة للحد من العجز المتزايد.

وينظم الموظفون المدنيون احتجاجات منذ أسابيع خوفًا من أن تؤدي التدابير التي سيتم تبنيها في الموازنة الجديدة إلى تخفيض أجور موظفي الدولة.

وتعد لبنان واحدا من أكثر البلدان مديونية في العالم، وهناك مخاوف جدية من الانهيار الاقتصادي.

وقد تم إغلاق الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان في وسط بيروت صباح أمس الثلاثاء، وذلك قبل المداولات التي تستمر ثلاثة أيام عن الموازنة.