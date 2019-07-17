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تصريحات مفاجئة لوزير الإعلام السعودي

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وزير الاعلام السعودي
وزير الاعلام السعودي

متابعات-علا خطاب

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السعودية

وزير الاعلام

صرح  وزير الإعلام السعودي تركي بن عبد الله الشبانة، في كلمته خلال افتتاح الدورة العادية الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة، بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز شدد على اتخاذ الوزارة قرارات تسهم في تعزيزِ العملِ الإعلامي العربِي المشترك، في إطارِ جامعة الدول العربية.

وأشار الوزير لكلمة خادم الحرمين الشريفين خلال استضافة المملكة للقمم الثلاث، الخليجية والعربية والإسلامية، خلال شهر رمضان المبارك، حيث أكد ، حرص المملكة على تعزيزِ التنمية والازدهارِ وتحقيقِ السلام الدائم لدول وشعوب المنطقة، بما في ذلك السعي لجعلِ العالم العربِي مركزاً اقتصادياً وثقافياً مؤثراً في العالم، بما يعكس مقدرات دولنا وشعوبنا الاقتصادية والثقافية والتاريخية.

وأعرب عن شكره وتقديره لوزيرِ الاتصال بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على تولي دولة الجزائر الشقيقة أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلسِ وزراء الإعلام العرب.

وقال معالي وزير الإعلام: نجتمع اليوم لمناقشة عدد من البنود التي من شأنها خدمة مصالحِ الإعلام العربي لتجاوز ما تمر به منطقتنا العربية من أزمات، لا سيما ما يخص قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية، وسنعمل بكلِ ما لدينا من طاقات، في سبيل أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وِفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية.

وأضاف : إن من أهم البنود المطروحة على هذا المجلسِ، هو دور الإعلام العربِي في التصدي لظاهرة الإرهاب، وضرورة معالجتها من خلال تفعيل الدورِ المحورِي للإعلام العربِي في مواجهة ظاهرة عالمية تركت أثراً سلبياً على الفرد والمجتمعات العربية، وذهب ضحيتها الآلاف من الأبرياء حول العالم، مشيرًا معاليه إلى أن المملكة العربية السعودية لم تأل جهداً في التصدي لظاهرة الإرهاب والتعاون مع الجهات ذات العلاقة دولياً وإقليمياً.

ونوه وزير الإعلام بأنه خلال شهرِ رمضان المبارك، تعرضت سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لعمليات تخريب إرهابية، ومن بينها ناقلاتي نفط سعوديتين، دون أدنى مراعاة لحرمة الشهرِ الفضيلِ، والأرواحِ والممتلكات والبيئة، كما تعرضت بلادنا لعمليات إرهابية مؤخراً عبر طائرات دون طيار، استهدفت محطات ضخ للنفط، إضافةً إلى عدة عمليات استهدفت مطارات مدنية في مدينتي أبها وجيزان من قبلِ مليشيات إرهابية مدعومة من إيران.

وشدد تركي الشبانة على أن هذه العمليات لا تستهدف منطقتنا العربية فقط، وإنما تستهدف أمن الملاحة الجوية والبحرية وإمدادات الطاقة في العالم، مقدماً شكره لجميعِ الدول العربية والصديقة التي أدانت واستنكرت هذه العمليات، على وقوفها مع المملكة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية.

ورأى أن الوضع الراهن يتطلب منا أن يكون إعلامنا العربي متيقظاً وواعياً للمخاطرِ المحدقة بالعالم العربِي، وذلك حتى نتمكن من التصدي فكرياً وتوعوياً وجماهيرياً للإرهاب، ونتحد في سبيلِ محاربته وكشف هوية داعميه، والعمل بشكلٍ منظم على تجفيف منابعِ تمويله بكلِ السبلِ والوسائلِ المتاحة.

وأكد ضرورة أن نتحد للعملِ على التصدي بكلِ قوة وحزم للإرهاب، وإنقاذ الأرواح البريئة، وحفظ الممتلكات، وذلك عبر تنفيذ خطة برامجٍ نوعية ذات صفة توعوية وتثقيفية بهذه الظاهرة الخطيرة المدمرة لتسهِم في الارتقاء بتعاملنا مع هذه الظاهرة الخبيثة.


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