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مجددا.. حرائق ضخمة تندلع بإسرائيل

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حرائق
حرائق

عبد القادر وحيد

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إسرائيل

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حرائق

اندلعت الحرائق مجددا في إسرائيل بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والتي تسببت في حرائق كبيرة أدت إلى إجلاء المستوطنين.

وكتب المحلل الإسرائيلي شمعون آران: "بسبب أحوال الطقس والحر الشديد اندلعت الحرائق في أنحاء عديدة من إسرائيل".

وأضاف أن هناك حرائق كبيرة وطواقم الإطفاء تعمل لإخمادها.. وتم إجلاء سكان من منازلهم، سد طرق.. نأمل في أن تنتهى هذه الموجة دون إصابات في الأرواح.

وكانت حرائق قد اندلعت فى إسرائيل في أواخر مايو الماضي بسبب الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة، حيث اضطر نحو ثلاثة آلاف شخص إلى مغادرة منازلهم في بعض الأحيان، حيث اشتعلت النيران في 45 مبنى.

وبحسب خدمة الإنقاذ حينها فقد جرى نقل ثمانية أشخاص إلى المستشفى بعدما استنشقوا الدخان الناجم عن الحريق.

كما توفى رجل سبعيني جراء ضربة شمس ، بحسب ما أوردته وقتها صحيفة "تايمز أو إسرائيل".



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