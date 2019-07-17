هذا ما قاله «العميد» عن رياض محرز

17 يوليه 2019 - 02:03 م

أشاد حسام حسن مدرب فريق سموحة، بالدولي الجزائري رياض محرز.

وقال "حسن" خلال تصريحات له: هناك عدة نقاط تشابه بين المنتخب الجزائري ونظيره السنغالي، كلاهما يملك مدربا كان لاعبا سابقا في المنتخب.

وأضاف أن منتخب السنغال يملك ساديو ماني، الذي ينشط في الدوري الإنجليزي مثل محرز لكن ماني، لم يظهر بكامل إمكانياته المعهودة عكس محرز، الذي ظهر أكثر إخلاصا لمنتخبه.

وتابع العميد: محرز أظهر لعبا جماعيا أكثر، خلال هذه البطولة، وفي لقطة المخالفة أمام نيجيريا كنت متأكدا أنه سيسجل الهدف.