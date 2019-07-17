وزير المالية: بعد عامين سترون مصر مختلفة"

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أسعار الكهرباء

الاداء الاقتصادى

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة فخورة بتقديم هذا الإنجاز في الأداء الاقتصادي، مضيفًا  في مؤتمر صحفي مشترك، أن هناك غاز وكهرباء وسلع متوفرة حتى لو بأسعار أثر عليها الإصلاح ولكنها متوفرة، فضلا عن الأمن وقدرة الدولة على مواجهة فيروس سي والتأمين الصحي وإصلاح التعليم وخدمات الطرق.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي، أنه بعد عامين من الآن سنرى مصر دولة مختلفة، وذلك لتقليل الدين من 90.5? لينزل إلى 84?، وتوجيه الأموال لخلق فرص العمل وتحسين المعيشة بدلا من توجيهها لخدمة الدين.

وأكد أن الرئيس السيسي يدعم بشكل جيد ويتابع بشكل يومي، وبالتالي نحن أكثر ثقة بعد تقرير مجلة "إيكونوميست" الذي وضع مصر في المركز الثالث اقتصاديا بعد الصين والهند، مشيرا إلى أن مصر ستكون في 2030 من أفضل 9 دول اقتصاديا في العالم.

وقال"معيط": إن "التشابكات المالية سبقتها دراسات إكتوارية لمدة 4 سنوات وتقارير دولية واجتماعات مع منظمة العمل الدولية".

    


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