دنيا سمير غانم تحيي حفل نهائي أمم إفريقيا 2019

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تحيي الفنانة دنيا سمير غانم، حفل ختام العرس الأفريقي المقرر له 19 يوليو الجاري على ملعب القاهرة الدولي للنسخة 32 التي تنظمها مصر.

ويستمر الحفل الختامي 11 دقيقة بدلًا من 8 دقائق كان مقررًا لها في السابق، وتؤدي دنيا سمير غانم الغناء في الحفل الختامي ومعها مغن أفريقي.

يذكر أن محمد فضل، مدير بطولة الأمم الأفريقية 2019، أكد في وقت سابق أهم إيجابيات العرس الأفريقي إحساس المصريين بالفخر، بعد التنظيم الرائع الذي ظهر في كل المباريات، لافتًا إلى أن حفل ختام البطولة سيشهد العديد من المفاجآت وسيكون أسطوريا مثلما كان حفل الافتتاح.

وقال "فضل"، خلال حديثه لفضائية "تايم سبورت"، إن وكالات الإعلام العالمية أشادت بحفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية 2019، وهذا يعد نجاحا لمصر، لافتًا إلى أنه يعد بتقديم حفل ختام مشرف يليق بسمعة وتاريخ مصر.


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