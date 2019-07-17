بعد الفيديو المُهين..«العسيلي» يتراجع ويعتذر بشدة

تعرض المطرب المصري، محمود العسيلي، لهجوم شديد من قبل الجمهور، بسبب إحراجه لأحد محبيه في حفلة عامة.

وانتشر مقطع فيديو للعسيلي وهو يوبخ أحد جمهوره كان يرغب في التقاط صورة تذكارية بصحبة مطربه المفضل.

وقتها حاول ذلك الشخص الوصول إلى العسيلي من أجل التقاط الصورة، فما كان من المطرب المصري إلا التوقف عن الغناء والرد عليه: "حضرتك معاك واسطة أو حاجه.. جامد جدا مثلا؟".

فما كان من الشخص الذي لم يظهر وجهه في الفيديو إلا التعبير عن إعجابه، وهو ما تبين من رد العسيلي عليه، حيث تابع الأخير قائلا: "حضرتك بتحبني، وكل الناس دي بتكرهني مثلا؟".

واختتم المطرب: "يعني لو اتصورت مع حضرتك مش لازم أتصور مع كل الناس دي.. صح ولا أنا غلطان"، قبل أن يدير وجهه ويتابع حفله".

وفور انتشار المقطع، تعرض العسيلي لهجوم شديد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوا تطاوله على جمهوره الذي صنع نجوميته.

العسيلي يلجأ للاعتذار

من جانبه، غرد العسيلي للتعليق على الفيديو المنتشر موجهاً اعتذاره للجميع عن الطريقة التي تعامل بها.

وأكد المطرب في تغريدته أن أي فنان بدون جمهوره لا يساوي شيئاً، وهو صفر على اليسار، كما أنه يعلم أن من تواضع لله رفعه.

وتابع أه حاوةل إقناع الشخص الذي طلب منه التصوير أنه هذا غير ممكن في الوقت الحالي ولاكنه كان لحوح جدًا وعلا صوته فرددت عليه هذا الرد بمنتهي العفوية على حد قوله.

شاهد الفيديو..





شاهد التغريدة..



أي فنان عارف انه من غير جمهوره هو ولا حاجة و صفر على الشمال وإن من تواضع لله رفعه باعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر و باعترف أني كنت غير موفق تماما في اختيار الألفاظ و لكن الصورة والله ناقصه و كان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد اثناء الحفلة انا اسف مرة تانية ???? — Mahmoud El Esseily (@Esseily) July 17, 2019





النقطة التانية ان حاولت أقول للشخص اللي انا كنت باكلمه ان ماينفعش نتصور عشان الناس دي كلها لازم تتصور تلات مرات برا الميك و لكن هو كان لحوح جدا و مصمم و كان صوته عالي جدا و بيزعق و انا مش عارف اغني فللأسف قلتله كدا بحسن نية و للأسف كل الكلام دا مش باين في الفيديو .. #اعتذار — Mahmoud El Esseily (@Esseily) July 17, 2019