  • الخميس 18 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر09:24 ص
بحث متقدم
انتحار

شاب ينشر بث مباشر لانتحاره بالمنوفية: عايز منكم دعوة تخفف عذابي

مرتضى منصور

مرتضى يكشف عن طلب غريب لـ"كهربا: قولتله "في المشمش"

شاهد .. ماذا فعل "وليد الفراج" في مرتضى منصور؟

إعلامي سعودي ينشر الفيديو الذي جعله يقع في حب المصريين

الملك سلمان

قرار مفاجيء من السعودية تجاه قطر

ريهام سعيد

ريهام سعيد تهاجم فنان شهير: دلوقت بقيت بكرهك

رؤوف خليف

رؤوف خليف يثير أزمة مع "الزماكاوية" بتصريحاته الصادمة

الأرصاد.. طقس حار

"الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

مصطفي الفقي

الفقي: استضافة مصر للبطولة أهم من الفوز بالكأس

قتل

تفاصيل جديدة عن قضية فتاة العياط

الشقق المفروشة - أرشيفية

«مافيا الشقق المفروشة للمغتربات».. استغلال وأمراض وأشياء أخرى

بالفيديو.. الإفتاء توضح كيفية نية الحج ووقتها

آخر الأخبار

الحج
الحج

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

«الإفتاء» توضح حكم دفن الميت بين الظهر والعصر

#

"الجندي" بنفعل على خطباء الجمعة لسبب صادم

#

مصر للطيران تشكل لجنتين لدراسة أسعار تذاكر الحج

#

تعرف على موعد سداد قيمة اشتراك رحلة الحج

مكة

مناسك الحج

دار الافتاء

الحج والعمرة

المملكة العربية

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، متى تحدد موعد السفر ووسيلته: «فإذا كنت متوجهًا إلى المدينة المنورة أولًا فلا تحرم، ولا تلبس ملابس الإحرام، بل ابق بملابسك العادية إلى أن تتم زيارة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وتنتهي إقامتك بالمدينة.

وأضاف «عويضة» خلال فيديو توضيحي «لكيفية الإحرام» موجهًا حديثه لمن يحج، وعندما تشرع في التوجه منها إلى مكة فإن عليك أن تحرم بالعمرة فقط أو بالحج فقط أو بهما معا -حسبما تريد- من المدينة ذاتها، أو من ميقاتها -ذي الحليفة- وهو المكان المعروف الآن "بآبار علي" قرب المدينة، في الطريق منها إلى مكة، أو من رابغ.

واستطرد: وإذا كنت ممن يسافرون في الأفواج المتأخرة الذاهبة من جدة إلى مكة مباشرة، فلك أن تنوي الحج والعمرة معا وتسمى "قارنا" أي: جامعا بينهما، ولك أن تحرم بالعمرة فقط، أو أن تحرم بالحج فقط، فإذا ركبت الباخرة واقتربت بك من الميقات -وهو "الجحفة" قرب رابغ بالنسبة للمصريين وأهل الشام- فتهيأ للإحرام: بحلق شعرك، وقص أظافرك، ثم اغتسل في الباخرة استعدادًا للإحرام، وهو غسل للنظافة لا للفريضة، أو توضأ إن لم يتيسر لك الاغتسال، وَضَعْ على جسدك شيئا من الرائحة الطيبة المباحة، والبس ملابس الإحرام الموصوفة آنفا.

شاهد الفيديو..



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تهاجم زوجها الفنان: لو العصمة بأيدي كنت طلقتك
» فنان شهير يكشف عن أخطر موقف تعلمه أثناء عمله بمحل كشري
» فنان شهير يهاجم زميلته الفنانة: النفوس وحشة
» فنانة شهيرة تروي أغرب ما رأته على قبر سيدة .. ثم تعود وتحذفه
» فنانة تكشف عن سعادتها بخلع الفنانات للحجاب: ربنا فك الغُمة
» رسالة رومانسية من رامي رضوان لزوجته
» رسميًا.. نادٍ إيطالي يتقدم بعرض لضم "تريزيجيه"
» مجلة فرنسية: جيل «شحاتة» الأفضل في القرن الـ21
» عقوبات قاسية في انتظار جماهير الجزائر
» «فضل» يطالب الجماهير بحضور مباراة السنغال والجزائر
» الحرارة قد تصل لـ100 درجة والوفيات بالملايين

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود