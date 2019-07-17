تعرف على قائمة جمال علام لانتخابات اتحاد الكرة

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الجبلاية

جمال علام

ثروت وسيلم

استقر جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق على قائمته الانتخابية، لخوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.
 
وتضم قائمة علام كلا من حمادة المصرى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، وإبراهيم القصاص رئيس منطقة القاهرة السابق، ومجدى المتناوى عضو الجبلاية السابق.
 
ويجرى جمال علام حاليا محاولات مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة لضمه للقائمة، وكذلك عاصم مرشد المرشح السابق لانتخابات الجبلاية، كما يبحث عن ممثل لأندية سيناء والعريش لضمه للقائمة.
 
يذكر أن ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، يدير حاليا الجبلاية وفقا للائحة بعد استقالة المجلس السابق برئاسة هانى أبو ريدة.



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