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بعدما فضحته.. فنانة شهيرة تعلن عودتها لطليقها بعد أيام من الانفصال

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صفاء مغربي وزوجها
صفاء مغربي وزوجها

محمد فضل- متابعات

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فضيحة

طلاق

زوجها

صفاء مغربي

بعد مرور أيام قليلة على طلاقها، أعلنت الفنانة المصرية صفاء مغربي عودتها لزوجها المخرج يوسف شرف الدين.

صفاء أعلنت هذا الخبر لجمهورها، على حسابها الخاص على موقع "الفيسبوك"، حيث كتبت: "اتصالحنا انا وزوجي ومسامحاه ..وانا مسؤوله عن كل كلمة كنت كتبتها لأن حقيقيه ولكن مسحتها كلها لأن قررت ابتدي صفحه جديده وأحاول انسى الأزمة دي واركز في أولادي ومستقبلنا".

وأضافت: "وبشكر كل أصحابي وكل الناس ومن غير حبكم ودعمكم لي ما كنتش هكمل بإيجابية.. وطالبة دعواتكم لنا وان الله يشفيني ويحميني وانجح في حياتي عشان أطفالي..بعشقكم".

 وتابعت: "للتعديل والتوضيح انا مش ندمانة ان كتبت على الفيسبوك انتم السبب ان حقي رجعلي حسّيت ليا ظهر مبقتش وحيدة في غربه او مكسوره او ذليله ومظلومة ومجروحة وأتألم دلوقتي بسببكم مش هخاف وهكمل انتم والله أقوى من دواء القلق اللي باخده".

وأكملت: "وبشكر الصحافه جدا اللي عرضت الحقيقه واللي كتبته اعتبرته تقرير مثل محضر شرطه بحالتي لعدم التعرض لي تاني بالأذى والإساءة ومش مهم عندي ان كتبت او مكتبتش المهم احس بالأمان محدش يأذيني عندي اطفال محتاجيني".

وكانت صفاء مغربي قد أعلنت طلاقها منذ عدة أيام، بقولها: "طلبت الطلاق في الخاص طلقني في العام أمام كل الناس، أهو البوست يشهد عشرة 13 سنة اللي شيلته فوق راسي، ورب السماوات والأرض يا يوسف اللي كنت ببكي له ليل نهار عشان تخف ندمت أني شوفتك في حياتي، أبو ولادي ظلمني وهددني وطلقني في الغربة وأنا مركبة جهاز يسجل للقلب وتعبانه الحمدلله".

وأضافت: "وأنا لوحدي عشان بطلب أولاده اللي كلهم أكبر مني اللي شتموني يعتذروا ويوعدوني ميكرروش ده، وهو اللي عودني أكون كده معاهم لما طردوه في كندا وأنا في مصر، لما عرفوا أنه مش معاه فلوس وجيت أنقذته وعاش معايا 3 سنين هنا في كندا اشتغل وادرس، هو اللي بعد عنهم عشان بهدلوه وأنا لما عرفتك زمااان كنت في شقه قانون جديد يعني مكنتش طمعانة في حاجة".

وتابعت: "عرفتك وحبيتك عشان شخصك حنيتك اللي مفتقداها، وإلا مكنتش خلفت منك طفلين، وأنتم فاكرين لما كان بينزل بوستات يشكر فيا، بس دلوقتي قاعد معاهم وبيقوموه عليا عادي سجادة الصلاة ونقضيها شاكيه باكيه لرب العالمين، كنت هكتب حاجات توجعك أوي بس هخليها لربنا عشان يديني رزق عظيم ولو هتطاول هنزل كل فضائحكم كل حاجة اللي خايفين منها وبتهددوني بيها أن مقولش، وعلى فكره هفرح أوي هرقص في كل مكان هخرج أخيرًا هشوف كندا دا أنت كنت حابسني بأهلك ومشاكلكم ممنوع أشوف صحباتي ابنك فرح اقسم بالله".


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