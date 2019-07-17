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ملك ماليزيا يطلق زوجته بعدما شاهدها في فيديو إباحي

عرب وعالم

ملك ماليزيا وزوجته
ملك ماليزيا وزوجته

وكالات

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طلق ملك ماليزيا السابق محمد الخامس، زوجته الروسية أوكسانا فويفودينا، والتي فازت بلقب ملكة جمال موسكو عام 2015، بعد أن أنجبت بعدة أسابيع، فى ظروف لم يتم الكشف عن سبب إنهاء هذه العلاقة الزوجية التي أثارت حولها ضجة كبيرة من الفضول.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن سبب الطلاق يعود لنشر مقطع فيديو إباحي لزوجته في حمام سباحة، وهي تقريبا نفس الأسباب التي أدت لاستقالته من منصبه.

وأشارت وثيقة الطلاق إلى أن الملك طلق زوجته "بالثلاثة"، ما يعني أن عودة الزوجين لن تكون هينة في حال قررا الارتباط القانوني مجددا.

علاوة على ذلك، كشفت الصحيفة الماليزية أن العائلة المالكة كانت منزعجة من تعليق نشرته فويفودينا في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قالت فيه إن ابنها هو "ملك ماليزيا المستقبلي".

يذكر أن الملك محمد الخامس كان قد تنازل عن عرش بلاده غير الوراثي بشكل مفاجئ في يناير من العام الجاري، لكنه احتفظ بمنصبه سلطانا وراثيا لولاية كيلانتان.

وعُلل تنازل محمد الخامس عن العرش بحاجة ولايته العاجلة إلى وجود سلطان بشكل دائم فيها، وذلك لأن مستوى رفاهية سكان المنطقة بدأ في الانحدار.

وكان  السلطان محمد الخامس احتفل وملكة جمال موسكو السابقة بزفافهما في 22 نوفمبر من العام الماضي، داخل مجمع شهير لمثل هذه المناسبات في ضاحية راقية بالعاصمة موسكو.

يذكر أن وسائل الإعلام تناقلت مطلع العام الجاري تصريحا لمتحدثة باسم أوكسانا فويفودينا، نفت بشدة فيه ما تردد من أنباء حينها بأنها انفصلت رسميا عن ملك ماليزيا السابق محمد الخامس.



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