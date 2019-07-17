بالخطوات.. إجراءات التسجيل في التأمين الصحي الشامل

انطلق قطار منظومة التأمين الصحي الشامل، من بورسعيد أولي محافظات المرحلة الأولي لتطبيق القانون، وذلك تجريبيًا حتى بداية سبتمبر 2019.

وتبدأ منظومة التشغيل التجريبي لها في 7 مستشفيات هي مستشفى الحياة (بورفؤاد العام) والسلام (بورسعيد العام) والتضامن ويضم لأول مرة قسمًا للأورام للكبار، ومستشفى النساء والولادة ومستشفى النصر التخصصي للأطفال، وبه قسم للأورام وآخر لأمراض القلب تحت إشراف العالم المصري الدكتور مجدي يعقوب، ومستشفى الزهور التخصصي للجراحة والمبرة علاوة على 20 وحدة صحية، كمرحلة أولى على أن ينضم 12 واحدة للمنظومة في المرحلة الثانية.

ودعت مديرية الصحة ببورسعيد المواطنين لفتح ملفات طب الأسرة لبدء الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يبدأ من اليوم حتى أول سبتمبر المقبل.

- الإجراءات المطلوبة:

* التوجه لأقرب وحدة صحية أو مركز تابع له

*إحضار بطاقة الرقم القومي للأب والأم والأولاد أو شهادة الميلاد

*تسجيل البيانات الخاصة بالأسرة لفتح ملف

*تحديد موعد الكشف الطبي للأسرة لتسجيل الحالة الصحية للاسرة.

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