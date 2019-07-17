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قرار هام من مترو الأنفاق بسبب درجات الحرارة

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مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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تخفيض سرعة القطارات بسبب درجات الحرارة

أعلنت شركة إدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قرارًا هامًا بشأن حركات التشغيل والقطارات، وذلك فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.  

وقررت الشركة تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثاني خارج النفق إلى 60 كم/س بدلًا من 80 كم/ س، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الخميس، انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا فتكون:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة

سوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة

قنا العظمى 45 درجة والصغرى 31 درجة

أسوان العظمى 46 درجة والصغرى 31 درجة

ش

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