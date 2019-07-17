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معيط: "بصحي رئيس الوزراء الفجر وبلاقيه معانا"

الحياة السياسية

الدكتور محمد معيط، وزير المالية
الدكتور محمد معيط، وزير المالية

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة، وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تعمل ليلًا ونهارًا لمتابعة التطورات بصفة مستمرة، مضيفا: "ساعات بصحيه الساعة 3 و4 الفجر علشان أقوله حصل كذا وبلاقيه معانا دايما".

وأضاف معيط، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الدولة ستسدد تريليونا و111 مليار جنيه، من أموال التأمينات خلال 5 سنوات، ولم يكن ليحدث ذلك سوى بالإصلاحات المتتابعة.

وأوضح أن القانون أصبح يتيح لأموال التأمينات الاستثمار الأمن حتى تستطيع الاعتماد على نفسها وتحقق عوائد لها.


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