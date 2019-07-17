معيط: "بصحي رئيس الوزراء الفجر وبلاقيه معانا"

17 يوليه 2019 - 05:47 م

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة، وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تعمل ليلًا ونهارًا لمتابعة التطورات بصفة مستمرة، مضيفا: "ساعات بصحيه الساعة 3 و4 الفجر علشان أقوله حصل كذا وبلاقيه معانا دايما".

وأضاف معيط، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الدولة ستسدد تريليونا و111 مليار جنيه، من أموال التأمينات خلال 5 سنوات، ولم يكن ليحدث ذلك سوى بالإصلاحات المتتابعة.

وأوضح أن القانون أصبح يتيح لأموال التأمينات الاستثمار الأمن حتى تستطيع الاعتماد على نفسها وتحقق عوائد لها.