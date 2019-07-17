فيديو.. حرائق إسرائيل تتجدد وحملة لإجلاء السكان

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تسبب الطقس الحار في إسرائيل في تجدد الحرائق في أنحاء مختلفة من البلاد، اليوم الأربعاء، مما تسبب فى نزوح العديد من الأفراد، إثر تصاعد ألسنة اللهب.

وبحسب موقع قناة "i24 " الإسرائيلية شبت الحرائق من الشمال وحتى الجنوب، بالإضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة، وتم إخلاء السكان من منازلهم القريبة من ألسنة اللهب.

وذكرت القناة الإسرائيلية، إنه تم علاج ما لا يقل عن أربعة أشخاص من استنشاق الدخان في أماكن مختلفة من البلاد، بينهم رجلان تتراوح أعمارهما بين 60 و35 عامًا بالقرب من بلدة إعبلين العربية في منطقة الجليل السفلي، وسيدتان تبلغان من العمر 70 و41 عامًا بالقرب من بلدة برطعة العربية في منطقة وادي عارة، بالإضافة لرجل يبلغ من العمر 64 عامًا بسبب استنشاق الدخان، في مدينة أور يهودا، شرقي تل أبيب.

وقال وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، إنه يتابع عن كثب ويتلقى معلومات عن نشاط رجال الإطفاء في جميع أنحاء البلاد.

وأعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ عن حالة تعبئة واستنفار في صفوفها، مستعينة بطائرات على إخماد النيران ومنع انتشارها.

ونظرا للأجواء الخمسينية الحارة، أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ حالة تأهب قصوى، خاصة وأنّ درجات الحرارة في بعض المناطق وصلت إلى 47 درجة مئوية.

وناشدت سلطة الإطفاء والإنقاذ المواطنين بالتقيد بالتعليمات والامتناع عن إشعال النار والمشاعل بسبب الخطر الكامن في انتشار النيران والحرائق والتي قد تشكل خطرا على الحياة، الممتلكات والطبيعة.

كما ناشدت المواطنين بتوخي الحيطة والحذر والانتباه من أي حدث طارئ والتبليغ عن أي حريق أو دخان.

وحسب القناة السابعة الإسرائيلية، اشتعلت النيران في خمسة منازل في بلدة أور يهودا بوسط إسرائيل بعد اندلاع حريق في حي رمات بنحاس، مما أجبر السكان على الإخلاء.

وتم نشر رجال الإطفاء على جبهات متعددة حول نيران رمات بنحاس في محاولة لمنع تدمير منازل إضافية. وفي الوقت نفسه، أمرت الشرطة السكان بالخروج من الحي.

بالإضافة إلى ذلك ، تم أيضًا إخلاء سكان بلدة شافي شومرون في السامرة بعد اندلاع الحريق خارج نطاق السيطرة. وانضمت وحدات الشرطة التي تشرف على إجلاء السكان إلى رجال الإطفاء الذين يعملون على احتواء الحريق.

ووردت أنباء عن حريق آخر خارج بلدة أدريت ، بالقرب من بيت شيمش، غرب القدس. تم نشر عشرة فرق من رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق، بمساعدة الوحدات الجوية.

كما تم نشر رجال الإطفاء على نقطة التقاء تشيك بوست بالقرب من حيفا لمكافحة حريق كبير، مما أدى إلى إغلاق الطرق في المنطقة.

وتم إرسال 15 فريق إطفاء إلى منطقة حيفا، ويعملون على ثلاث جبهات، وأحرقت إحدى الشقق في منطقة حيفا بنيران منفصلة.

وتقول السلطات إن أحداً لم يكن في المنزل في ذلك الوقت، وأن الحريق الذي أضر بالشقة قد تم احتواؤه.

ووردت أنباء عن حرائق أخرى خارج موديعين، بوسط إسرائيل؛ بجوار الطريق 40، بالقرب من بلدة نهاليم، جنوب بتاح تكفا؛ بالقرب من كفار أبيب في منطقة أشدود؛ بالقرب من كفر يونا، شرقي نتانيا، وبالقرب من الطريق 444 بالقرب من سدة حميد وجلجلية.



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