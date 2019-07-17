  • الخميس 18 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر09:19 ص
بحث متقدم
انتحار

شاب ينشر بث مباشر لانتحاره بالمنوفية: عايز منكم دعوة تخفف عذابي

مرتضى منصور

مرتضى يكشف عن طلب غريب لـ"كهربا: قولتله "في المشمش"

شاهد .. ماذا فعل "وليد الفراج" في مرتضى منصور؟

إعلامي سعودي ينشر الفيديو الذي جعله يقع في حب المصريين

الملك سلمان

قرار مفاجيء من السعودية تجاه قطر

ريهام سعيد

ريهام سعيد تهاجم فنان شهير: دلوقت بقيت بكرهك

رؤوف خليف

رؤوف خليف يثير أزمة مع "الزماكاوية" بتصريحاته الصادمة

الأرصاد.. طقس حار

"الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

مصطفي الفقي

الفقي: استضافة مصر للبطولة أهم من الفوز بالكأس

قتل

تفاصيل جديدة عن قضية فتاة العياط

الشقق المفروشة - أرشيفية

«مافيا الشقق المفروشة للمغتربات».. استغلال وأمراض وأشياء أخرى

تغريم زعيم أكبر عصابة تهريب مخدرات بالعالم 12 مليار دولار

آخر الأخبار

إل تشابو - زعيم أكبر عصابة تهريب مخدرات بالعالم
إل تشابو - زعيم أكبر عصابة تهريب مخدرات بالعالم

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

المالية: اتفاقية التجارة الأفريقية تخدم 1,2 مليار نسمة

#

لهذا الأسباب.. الاحتياطى النقدى يواصل ارتفاعه

#

16 طنًا من الكوكايين.. أخطر عملية ضبط في تاريخ أمريكا

#

مليار دولار زيادة باستثمارات الأجانب في الأذون الحكومية خلال شهر

أصدرت محكمة في نيويورك بالولايات المتحدة اليوم، الأربعاء، أمرًا بالسجن مدى الحياة في حق إمبراطور المخدرات المكسيكي خواكين جوزمان الملقب بـ "إل تشابو".

ووجدت المحكمة، أن "جوزمان" (62 سنة) مذنب بتهريب أطنان من المخدرات إلى الولايات المتحدة، ما استوجب إصدار حكم بسجنه مدى الحياة، إضافة إلى 30 سنة أخرى خلف القضبان، وتسديد غرامة قدرها 12.6 مليار دولار.

وكانت هيئة المحلفين وجدت، في شهر فبراير الماضى، أن جوزمان مذنب بتهريب كميات ضخمة من الكوكايين والهيروين والحشيش، إلى جانب تورطه في العديد من المؤامرات التي تهدف إلى ارتكاب عمليات قتل.

وصرح "إل تشابو" قبل إصدار الحكم في حقه بأن ظروف سجنه فى انتظار التحقيق كانت بمثابة "عذاب ذهنى"، مضيفا أن "الولايات المتحدة ليست أفضل من أي بلد فاسد آخر".

جدير بالذكر أن جوزمان هرب مرتين من سجنين شديدي الحراسة في المكسيك، قبل أن يقبض عليه أخيرا سنة 2016، ثم يرحل إلى الولايات المتحدة في يناير 2017.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تهاجم زوجها الفنان: لو العصمة بأيدي كنت طلقتك
» فنان شهير يكشف عن أخطر موقف تعلمه أثناء عمله بمحل كشري
» فنان شهير يهاجم زميلته الفنانة: النفوس وحشة
» فنانة شهيرة تروي أغرب ما رأته على قبر سيدة .. ثم تعود وتحذفه
» فنانة تكشف عن سعادتها بخلع الفنانات للحجاب: ربنا فك الغُمة
» رسالة رومانسية من رامي رضوان لزوجته
» رسميًا.. نادٍ إيطالي يتقدم بعرض لضم "تريزيجيه"
» مجلة فرنسية: جيل «شحاتة» الأفضل في القرن الـ21
» عقوبات قاسية في انتظار جماهير الجزائر
» «فضل» يطالب الجماهير بحضور مباراة السنغال والجزائر
» الحرارة قد تصل لـ100 درجة والوفيات بالملايين

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود