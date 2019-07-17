  • الخميس 18 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر09:18 ص
بحث متقدم
انتحار

شاب ينشر بث مباشر لانتحاره بالمنوفية: عايز منكم دعوة تخفف عذابي

مرتضى منصور

مرتضى يكشف عن طلب غريب لـ"كهربا: قولتله "في المشمش"

شاهد .. ماذا فعل "وليد الفراج" في مرتضى منصور؟

إعلامي سعودي ينشر الفيديو الذي جعله يقع في حب المصريين

الملك سلمان

قرار مفاجيء من السعودية تجاه قطر

ريهام سعيد

ريهام سعيد تهاجم فنان شهير: دلوقت بقيت بكرهك

رؤوف خليف

رؤوف خليف يثير أزمة مع "الزماكاوية" بتصريحاته الصادمة

الأرصاد.. طقس حار

"الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

مصطفي الفقي

الفقي: استضافة مصر للبطولة أهم من الفوز بالكأس

قتل

تفاصيل جديدة عن قضية فتاة العياط

الشقق المفروشة - أرشيفية

«مافيا الشقق المفروشة للمغتربات».. استغلال وأمراض وأشياء أخرى

«فضل» يطالب الجماهير بحضور مباراة السنغال والجزائر

الرياضة

فضل
فضل

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"الشوالي" هذا ما حدث معى عند قدومي لـ"القاهرة"

#

السماح للجماهير بحضور مباريات الدوري

#

"الحديدي" تكشف سرًا عن جماهير مباراة "فضيحة" المنتخب

#

زيادة عدد مداخل استاد القاهرة أمام الجماهير

المصريون

نهائي

فضل

أبدى محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقامة حاليا في مصر، سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته مصر في التنظيم الترويج للبطولة الإفريقية.

وطلب فضل من الجماهير ضرورة حضور المباراة النهائية لكأس الأمم بين السنغال والجزائر في التاسعة مساء على إستاد القاهرة يوم الجمعة القادمة من أجل الظهور بالصورة المثالية .

وقال فضل في تصريحات إعلامية: "منذ أول يوم والجميع كان حريصا على نجاح البطولة خاصة وأن التحدي الأكبر بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة وتم تطبيق نظام بطاقة المشجع وأيضا ستكون البطولة انطلاقة لتطبيق النظام في المباريات المحلية ".

وجاء ذلك خلال حفل تكريم محمد فضل ومحمد كامل رئيس شركة برزنتيشن سبورت من شركة إيديتا الراعي الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية .



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تهاجم زوجها الفنان: لو العصمة بأيدي كنت طلقتك
» فنان شهير يكشف عن أخطر موقف تعلمه أثناء عمله بمحل كشري
» فنان شهير يهاجم زميلته الفنانة: النفوس وحشة
» فنانة شهيرة تروي أغرب ما رأته على قبر سيدة .. ثم تعود وتحذفه
» فنانة تكشف عن سعادتها بخلع الفنانات للحجاب: ربنا فك الغُمة
» رسالة رومانسية من رامي رضوان لزوجته
» رسميًا.. نادٍ إيطالي يتقدم بعرض لضم "تريزيجيه"
» مجلة فرنسية: جيل «شحاتة» الأفضل في القرن الـ21
» عقوبات قاسية في انتظار جماهير الجزائر
» «فضل» يطالب الجماهير بحضور مباراة السنغال والجزائر
» الحرارة قد تصل لـ100 درجة والوفيات بالملايين

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود